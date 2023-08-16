Россия начала использовать "Шахеды" собственного производства, - британская разведка

Россия почти наверняка начала использование беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия (OWA-UAV) собственного производства, основанных на иранских разработках Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, российские силы импортируют системы иранского производства с сентября 2022 года. Местное производство, вероятно, позволит России наладить более надежные поставки дронов.

По данным британской разведки, эффективность этого оружия была разной, и Украина доказала свою эффективность в нейтрализации большинства приближающихся БПЛА.

"Россия, вероятно, стремится к самообеспечению БПЛА в ближайшие месяцы. Однако тем временем Россия по-прежнему зависит от комплектующих и готовых вооружений из Ирана, в основном доставляемых через Каспийское море", - отмечают в Минобороны Британии.

Иранские "Шахеды"

Россия активно применяет иранские дроны-камикадзе типа Shahed для нанесения ударов по территории Украины. Большинство из них сбивают, однако часто дроны наносят значительный ущерб.

По данным британской разведки, ранее Россия перешла от получения небольших партий дронов от Ирана воздушным путем на большие партии - с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

Также РФ с помощью Тегерана строит на своей территории завод по производству БПЛА.

Как заявляли аналитики из Разведывательного управления Минобороны США, новый завод обеспечит РФ новыми запасами дронов, которые "на порядок больше", чем те, что она могла закупить у Ирана до этого.