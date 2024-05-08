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Глава Пентагона подтвердил, что США приостановили поставки боеприпасов в Израиль

Среда 08 мая 2024 18:22
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Глава Пентагона подтвердил, что США приостановили поставки боеприпасов в Израиль Архивное фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки приостановили поставки Израилю крупной партии боеприпасов и пока не приняли решение о ее возобновлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина.

Он заявил, что США с самого начала и быстрыми темпами направили в Израиль миллиарды долларов помощи в сфере безопасности. Также он напомнил, что США возглавили коалицию для защиты Израиля, когда Иран атаковал Израиль с помощью значительного количества дронов и баллистических ракет.

"И поэтому мы собираемся продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать, что у Израиля есть средства для защиты", - сказал чиновник.

США совершили "паузу" в поставках боеприпасов Израиля

При этом Остин публично признал, что США сделали "паузу", поскольку переоценили некоторую помощь в области безопасности, которую они оказывают. Он напомнил, что США ясно дали понять, что Израилю не следует начинать крупную атаку на Рафах, не приняв во внимание и не защитив гражданское население, которое находится на этом боевом пространстве.

"И снова, оценив ситуацию, мы приостановили поставки одной партии боеприпасов большой грузоподъемности. И опять же, я думаю, мы также очень четко дали понять, какие шаги мы хотели бы, чтобы Израиль предпринял, чтобы отчитаться и позаботиться об этих гражданских лицах до того, как начнутся крупные боевые действия", - сообщил Остин.

Также глава Пентагона сообщил, что США еще не приняли окончательного решения относительно того, как продолжить эту поставку.

Что этому предшествовало

Израиль хочет завершить свою военную операцию против террористов из группировки ХАМАС и заявил, что для этого ему нужно провести наступление на Рафах в Секторе Газа. Однако США выступили против этой идеи.

Недавно Axios писало, что Соединенные Штаты Америки приостановили поставку боеприпасов для армии Израиля.

Позже Sky News сообщило, что администрация Байдена на прошлой неделе приостановила отправку бомб в Израиль из-за опасений, что страна может начать широкомасштабное военное наступление на город Рафах.

Детальнее об израильской операции, ее целях и о том, близки ли стороны к перемирию, - втексте РБК-Украина.

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