Глава Пентагона подтвердил, что США приостановили поставки боеприпасов в Израиль

Соединенные Штаты Америки приостановили поставки Израилю крупной партии боеприпасов и пока не приняли решение о ее возобновлении.

Он заявил, что США с самого начала и быстрыми темпами направили в Израиль миллиарды долларов помощи в сфере безопасности. Также он напомнил, что США возглавили коалицию для защиты Израиля, когда Иран атаковал Израиль с помощью значительного количества дронов и баллистических ракет.

"И поэтому мы собираемся продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать, что у Израиля есть средства для защиты", - сказал чиновник.

США совершили "паузу" в поставках боеприпасов Израиля

При этом Остин публично признал, что США сделали "паузу", поскольку переоценили некоторую помощь в области безопасности, которую они оказывают. Он напомнил, что США ясно дали понять, что Израилю не следует начинать крупную атаку на Рафах, не приняв во внимание и не защитив гражданское население, которое находится на этом боевом пространстве.

"И снова, оценив ситуацию, мы приостановили поставки одной партии боеприпасов большой грузоподъемности. И опять же, я думаю, мы также очень четко дали понять, какие шаги мы хотели бы, чтобы Израиль предпринял, чтобы отчитаться и позаботиться об этих гражданских лицах до того, как начнутся крупные боевые действия", - сообщил Остин.

Также глава Пентагона сообщил, что США еще не приняли окончательного решения относительно того, как продолжить эту поставку.