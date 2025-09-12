США подготовили для G7 план давления на Россию: Bloomberg узнало содержание

Издание узнало содержание предложения США для партнеров по России. В частности, США предложат партнерам по "Большой семерке" создать механизм для конфискации замороженных российских суверенных активов и использовать их для финансирования обороны Украины. Большая часть из примерно 300 млрд долларов замороженных активов Москвы находится в Европе.

В предложении США также указывается необходимость ввести вторичные тарифы от 50% до 100% на Китай и Индию и ограничительные меры на импорт и экспорт, чтобы сократить поток российских энергоресурсов и предотвратить передачу технологий двойного назначения в Россию.

Реализация этих мер осложнена тем, что ряд стран ЕС, включая Венгрию, блокируют более жесткие санкции против энергетического сектора России, а их введение потребует поддержки всех членов союза.

По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп заявил европейским официальным лицам, что готов ввести новые масштабные тарифы против Китая и Индии, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной, но только при условии аналогичных действий со стороны Европы.

Кроме того, предложение для G7 предусматривает санкции против теневого флота российских нефтяных танкеров и сетей, обеспечивающих торговлю, компании "Роснефть", запрет на страхование морских перевозок, а также ограничения для организаций, поддерживающих российский оборонный сектор, региональных банков РФ и сервисов в сфере искусственного интеллекта и финтеха в особых экономических зонах России.