США підготували для G7 план тиску на Росію: Bloomberg дізналося зміст

Видання дізналося зміст пропозиції США для партнерів по Росії. Зокрема, США запропонують партнерам по "Великій сімці" створити механізм для конфіскації заморожених російських суверенних активів і використовувати їх для фінансування оборони України. Більша частина з приблизно 300 млрд доларів заморожених активів Москви знаходиться в Європі.

У пропозиції США також вказується необхідність запровадити вторинні тарифи від 50% до 100% на Китай та Індію та обмежувальні заходи на імпорт і експорт, щоб скоротити потік російських енергоресурсів і запобігти передачі технологій подвійного призначення в Росію.

Реалізація цих заходів ускладнена тим, що низка країн ЄС, включно з Угорщиною, блокують більш жорсткі санкції проти енергетичного сектору Росії, а їхнє запровадження потребуватиме підтримки всіх членів союзу.

За даними Bloomberg, президент США Дональд Трамп заявив європейським офіційним особам, що готовий запровадити нові масштабні тарифи проти Китаю та Індії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною, але тільки за умови аналогічних дій з боку Європи.

Крім того, пропозиція для G7 передбачає санкції проти тіньового флоту російських нафтових танкерів і мереж, що забезпечують торгівлю, компанії "Роснефть", заборону на страхування морських перевезень, а також обмеження для організацій, що підтримують російський оборонний сектор, регіональних банків РФ і сервісів у сфері штучного інтелекту та фінтеху в особливих економічних зонах Росії.