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Просчеты были роковыми. В США проверяют неверные прогнозы по войне в Украине, - СМИ

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США, Понедельник 28 ноября 2022 22:09
Просчеты были роковыми. В США проверяют неверные прогнозы по войне в Украине, - СМИ Фото: В США проверяют неверные прогнозы по войне в Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Представители Минобороны США и Белого дома прогнозировали скорый захват Киева в начале вторжения РФ в Украину. Однако просчеты были роковыми, а прогнозы оказались неверными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Beast.

Как пишет издание, Пентагон проверяет неправильные прогнозы по полномасштабной войне Украины с Россией. Также представители США не ожидали, что они будут вовлечены в большой международный конфликт, который может растянуться на годы. Тотальные просчеты Вашингтона в прогнозах были роковыми.

"Спецслужбы США верно докладывали о возможности вторжения РФ в Украину, в то же время они недооценили масштабы боевых действий", - говорится в материале.

Один из чиновников заявил, что самый большой наземный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны поставил в тупик самые мощные и дорогие спецслужбы в мире прямо здесь, в США. Бывшие чиновники США отмечают, что разведывательное сообщество занимается разбором своих неудачных прогнозов по Украине.

"Одной из фундаментальных проблем РФ было то, что ей не удалось добиться преимущества в воздухе над Украиной. Россияне оставили войска открытыми для атак. Даже когда они захватывали аэродромы, нормальной поддержки с воздуха не было, их части быстро уничтожали", - бывший чиновник Минобороны США Джеффри Прайс.

Напомним, что в США не сомневаются, что президент России Владимир Путин не оставляет желания захватить всю территорию Украины. Впрочем, считают, что это ему не удастся.

Украинская армия до конца этого года может отбросить российских кафиров на позиции 23 февраля. При этом возвращение Крыма возможно уже в 2023 году.

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