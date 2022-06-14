У США оцінили плани Путіна про захоплення всієї України

У США не сумніваються, що Володимир Путін не полишає бажання захопити всю територію України. Втім вважають, що це йому не вдастся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian .

"Я все ще думаю, що він має проекти на значній частині України, якщо не на всій країні. Тим не менш, я не думаю, що він зможе досягти цих цілей", - сказав заступник міністра оборони США Колін Кал.

Він додав, що росіяни можуть отримати тактичні переваги на деяких напрямках. Однак захопити всю Україну їм не вдастя.