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Штурм Капітолію координувався через TikTok, - Politico

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Вашингтон, Четвер 16 вересня 2021 17:58
Штурм Капітолію координувався через TikTok, - Politico Фото: штурм Капітолію в січні 2021 (twitter com Complex)
Автор: Артем Горовенко

Учасники штурму Капітолію у Вашингтоні (США) в січні 2021 року координували свої дії через додаток соціальної мережі TikTok (належить китайській компанії ByteDance). У самій компанії відзначають, що TikTok активно працює над блокуванням закликів, подібні до яких поширювалися напередодні штурму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зокрема, видання з посиланням на урядові документи про результати розслідування штурму Капітолію пише, що влада вважає, що саме за допомогою додатка TikTok поширювалися заклики збиратися на протести до Вашингтона зі зброєю.

"На платформі TikTok немає місця насильству, екстремізму або висловлюванням, що розпалюють ненависть. Ми активно працюємо над тим, щоб видаляти будь-який подібний контент і блокувати користувачів, які порушують правила користування", - наводить Politico заяву компанії.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року прихильники тодішнього президента Дональда Трампа увірвалися до будівлі Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків виборів,в яких переміг Джо Байден.

Під час заворушень всередині будівлі поліцейські відкрили вогонь, внаслідок чого загинула одна з учасниць штурму. Крім того, були зафіксовані випадки смерті ще кількох осіб, кваліфіковані як НП медичного характеру. Після сутичок помер співробітник поліції Капітолію.

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