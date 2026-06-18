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США превратили HIMARS в ПВО, способную сбивать "Искандеры" и "Кинжалы"

16:36 18.06.2026 Чт
2 мин
Новый комплекс "научили" стрелять зенитными ракетами Patriot
aimg Валерий Ульяненко
Фото: HIMARS (Getty Images)

Американская компания Lockheed Martin модернизировала систему HIMARS, удвоив её мощность и добавив функцию ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Lockheed Martin.

Обновленная версия системы получила название HIMARS FLEX. Главное изменение заключается в том, что машина теперь может нести два контейнера с боеприпасами вместо одного на классическом шасси M1140.

Это позволяет загружать до 12 управляемых ракет типа GMLRS одновременно, что фактически уравнивает ее по мощности с более тяжелой гусеничной системой M270. Помимо стандартного набора ракет, модернизированная система позволяет интегрировать совершенно новые виды вооружения.

Преобразование в комплекс ПВО

Благодаря новой конфигурации HIMARS теперь может запускать зенитные и противоракетные боеприпасы, в частности высокоточные ракеты PAC-3 от комплексов Patriot.

Это позволит системе работать не только по наземным объектам, но и превращаться в полноценный комплекс ПВО и сбивать баллистические ракеты типа "Искандер" или аэробалистические "Кинжалы".

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Разработчики рассказали о двух основных вариантах боевого оснащения: 12 ракет GMLRS для наземных ударов или 8 зенитных ракет для уничтожения воздушных целей.

"Способность HIMARS FLEX вести огонь и быстро перемещаться в сочетании с увеличенным боекомплектом, быстрой перезарядкой и возможностью автономной работы обеспечивает распределенный, устойчивый огонь в условиях противостояния - что затрудняет прицеливание противника и усиливает сдерживающий эффект", - сообщили в Lockheed Martin.

Работа в единой сети

Модернизированную систему HIMARS FLEX можно подключать к объединенным сетям управления огнем. Специальная система IBCS позволяет передавать данные для наведения ракет с любых других радаров или станций, поэтому машина не требует привязки к базовой радиолокационной станции Patriot.

Напомним, сегодня министр обороны Германии Борис Писториус объявил о выделении Украине дополнительных 400 млн долларов военной помощи. Их направят на усиление ПВО, а также на закупку боеприпасов и ракет для систем Patriot.

В то же время президент США Дональд Трамп намерен обратиться к американским оборонным производителям с предложением наладить выпуск вооружения по лицензии на территории стран ЕС и Украины.

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