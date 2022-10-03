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Евросоюз подписал меморандум о предоставлении 5 млрд евро для Украины

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 16:59
Евросоюз подписал меморандум о предоставлении 5 млрд евро для Украины Фото: Евросоюз подписал меморандум о предоставлении 5 млрд евро для Украины (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 03 октября, ЕС подписал меморандум об взаимопонимании касательно предоставлении 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Это еще один жест ЕС, который намерен поддержать в выигрыше этой войны, восстановлении и стремлении к европейскому будущему", - добавил Шмигаль.

Премьер-министр Украины поблагодарил за такое решение европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен.

Макрофинансовая помощь в размере 5 млрд евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Она является вторым этапом реализации запланированной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд. евро, объявленной Европейской комиссией 18 мая 2022 года.

Напомним, что ранее ЕС согласовал макрофинансовую помощь в виде долгосрочных кредитов для Украины на 5 млрд. евро.

Позже правительство одобрило привлечение 5 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС.

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