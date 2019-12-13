У США перенесли голосування за статтями звинувачення Трампа на день

Судовий комітет Палати представників Конгресу США переніс голосування за двома статтями обвинувачення у справі про імпічмент президента Дональда Трампа на 13 грудня. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що голосування має відбутися 13 грудня в 10:00 ранку за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Нагадаємо, 10 грудня демократи Палати представників висунули два звинувачення Дональду Трампу. Президента США звинувачують у зловживанні владою та перешкоджанні роботи Конгресу.

Очікується, що Палата представників схвалить винесення двох статей звинувачення у справі про імпічмент Трампа. Саме голосування про імпічмент планується на наступному тижні.

Раніше РБК-Україна писало, що Палата представників планує завершити процедуру оголошення імпічменту Трампа до 25 грудня. Після цього питання про імпічмент Трампа буде переданий на розгляд Сенату, в якому більшість мають представники Республіканської партії Трампа.

За словами лідера більшості в Сенаті Мітча Макконнелла, республіканці не проголосують за оголошення імпічменту президента., Щоб імпічмент Трампа пройшов в Сенаті необхідна підтримка у дві третини голосів. Сам процес розслідування сенаторами може зайняти два тижні.