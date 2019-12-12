ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США проголосують у справі щодо імпічменту Трампа наступного тижня

Новини » Політика     12.12.2019 - 20:09
У США проголосують у справі щодо імпічменту Трампа наступного тижня
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Сьогодні імпічмент обговорює юридичний комітет Палати представників

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі анонсувала, що наступного тижня відбудеться голосування щодо питання про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що в четвер статті імпічменту обговорює юридичний комітет Палати представників.

"Більшість його членів підтримають обидва звинувачення проти президента - у зловживанні повноваженнями і в перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Демократи - прихильники імпічменту - в комітеті у більшості", - говорить Пелосі.

Також у демократів більшість у всій Палаті представників.

"Очікується, що імпічмент Трампу буде винесений. Неясно, чи підтримає його хто-небудь з республіканців. Поки всі представники від цієї партії висловлюються на захист Трампа", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що на засіданні юридичного комітету вони намагаються відстрочити остаточне голосування.

Нагадаємо, демократи Палати представників Конгресу США висунули два звинувачення у справі про імпічмент Трампа.Трампу висунули звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні роботи Конгресу.

Як повідомляло РБК-Україна, демократи проголосують за винесення офіційного звинувачення Трампу до 12 грудня. Після схвалення Конгресом, питання про імпічмент буде направлений на розгляд Сенату.

Білий дім пояснив затримку військової допомоги Україні Трамп: велика угода з Китаєм дуже близько
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся