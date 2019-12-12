У США проголосують у справі щодо імпічменту Трампа наступного тижня

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Сьогодні імпічмент обговорює юридичний комітет Палати представників

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі анонсувала, що наступного тижня відбудеться голосування щодо питання про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що в четвер статті імпічменту обговорює юридичний комітет Палати представників.

"Більшість його членів підтримають обидва звинувачення проти президента - у зловживанні повноваженнями і в перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Демократи - прихильники імпічменту - в комітеті у більшості", - говорить Пелосі.

Також у демократів більшість у всій Палаті представників.

"Очікується, що імпічмент Трампу буде винесений. Неясно, чи підтримає його хто-небудь з республіканців. Поки всі представники від цієї партії висловлюються на захист Трампа", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що на засіданні юридичного комітету вони намагаються відстрочити остаточне голосування.

Нагадаємо, демократи Палати представників Конгресу США висунули два звинувачення у справі про імпічмент Трампа.Трампу висунули звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні роботи Конгресу.

Як повідомляло РБК-Україна, демократи проголосують за винесення офіційного звинувачення Трампу до 12 грудня. Після схвалення Конгресом, питання про імпічмент буде направлений на розгляд Сенату.