В США перечислили реальные "достижения" Путина в войне

"В целом, наши союзники в Европе считают это критическим моментом, поскольку Россия не побеждает на поле боя. Путин потерпел стратегическое поражение. Он не достиг ни одной из своих главных целей. На самом деле, НАТО было расширено", - сказал он.

Кунс добавил, что механизм PURL, с помощью которого оружие США покупается за средства Европы, работает. Он также отметил, что ЕС приветствовал шаг американского президента Дональда Трампа по введению санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".

"Важно, чтобы мы оказывали дополнительное давление на Путина. Только увеличив расходы России, мы сможем заставить ее сесть за стол переговоров. Такого единодушного мнения придерживались европейские союзники и партнеры, с которыми мы встретились", - подчеркнул Кунс.

Он отметил, что сенаторы-демократы и республиканцы, которые были в Мюнхене, единодушно заявили о решимости продолжать поддерживать Украину и увеличивать давление на РФ.

Он также отметил дальнейшее обеспечение успеха Украины в ее борьбе за свободу против российской агрессии.