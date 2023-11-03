США перекрыли канал по отмыванию денег для российской элиты и киберпреступников

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против гражданки РФ Екатерины Ждановой и ее счетов на криптовалютных биржах. С помощью них она помогала российским олигархам и киберпреступникам перемещать за границу сотни миллионов долларов.

Санкции против Ждановой соответствуют обязательствам G7 по борьбе с уклонением от санкций и закрытию лазеек, позволяющих российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для нивелирования воздействия международных санкций.

"Через таких ключевых посредников, как Жданова, российские элиты, группы, занимающиеся рассылкой программ-вымогателей, и другие незаконные субъекты пытались обойти американские и международные санкции, в частности, с помощью виртуальной валюты", - заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

По данным ведомства, в марте прошлого года Жданова помогла российскому клиенту скрыть источник своего богатства, чтобы перевести более 2,3 млн долларов в Западную Европу обманным путем через мошеннический инвестиционный счет и сделку по приобретению недвижимости. В другом случае она помогла российскому олигарху перевести более 100 млн долларов в ОАЭ.

РФ пытается обходить западные санкции

Недавно главы МИД стран Центральной Азии выразили готовность ужесточить санкции против России.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россию следует лишить возможности обходить санкции через посредников для того, чтобы "демонтировать" веру в безнаказанность страны-агрессора.

Ранее суд Нидерландов приговорил российского предпринимателя к полутора годам тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа. Он поставлял в Россию микросхемы в обход санкций.

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