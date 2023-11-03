США перекрили канал з відмивання грошей для російської еліти та кіберзлочинців

Сполучені Штати оголосили про введення санкцій проти громадянки РФ Катерини Жданової та її рахунків на криптовалютних біржах. За допомогою них вона допомагала російським олігархам і кіберзлочинцям переміщати за кордон сотні мільйонів доларів.

Санкції проти Жданової відповідають зобов'язанням G7 по боротьбі з ухиленням від санкцій і закриттям лазівок, що дозволяють російській державі, її елітам, довіреним особам і олігархам використовувати віртуальну валюту для нівелювання впливу міжнародних санкцій.

"Через таких ключових посередників, як Жданова, російські еліти, групи, що займаються розсилкою програм-здирників, та інші незаконні суб'єкти намагалися обійти американські та міжнародні санкції, зокрема, за допомогою віртуальної валюти", - заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Брайан Нельсон.

За даними відомства, у березні минулого року Жданова допомогла російському клієнту приховати джерело свого багатства, щоб переказати понад 2,3 млн доларів до Західної Європи обманним шляхом через шахрайський інвестиційний рахунок і операцію з придбання нерухомості. В іншому випадку вона допомогла російському олігарху перевести понад 100 млн доларів в ОАЕ.

РФ намагається обходити західні санкції

Нещодавно глави МЗС країн Центральної Азії висловили готовність посилити санкції проти Росії.

Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росію слід позбавити можливості обходити санкції через посередників для того, щоб "демонтувати" віру у безкарність країни-агресора.

Раніше суд Нідерландів засудив російського підприємця до півтора року в'язниці та 200 тисяч євро штрафу. Він постачав до Росії мікросхеми в обхід санкцій.

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