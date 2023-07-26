США перебросили F-35 на Ближний Восток после атаки истребителя РФ на американский дрон

США перекинули истребители F-35 на Ближний Восток после атаки российского истребителя на американский дрон в небе над Сирией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Fox News Лукаса Томлинсона .

"США развернули истребители-невидимки F-35 на Ближнем Востоке после "тревожных" провокаций со стороны Ирана и несколько дней спустя после того, как российский истребитель повредил американский беспилотник Reaper над Сирией", - написал он.

US deploys F-35 стержень бойлера идти на средний день после 'alarming' разрешений по Ирану и днем после российского бойцова бойня заморозили американский реапер drone over Syria pic.twitter.com/eCbNSRaphW — Lucas Tomlinson ( @23

Атака на американский беспилотник

23 июля российский истребитель атаковал американский дрон сигнальными ракетами в небе над Сирией. Оператор дрона смог удержать БПЛА в воздухе и свернуть на базу.

В сети даже обнародовали видео атаки истребителя на дрон. На нем видно, что россияне сначала вели наблюдение за MQ-9 Reaper. Затем они, вероятно, сбросили на него топливо, а затем запустили сигнальные ракеты.

Добавим, что 18 июля в Сирии российский истребитель Су-35 перехватил американский разведчик MC-12.

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