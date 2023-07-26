ua en ru
Ср, 26 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США перекинули F-35 на Близький Схід після атаки винищувача РФ на американський дрон

Новость на русском →
Середа 26 липня 2023 18:23
США перекинули F-35 на Близький Схід після атаки винищувача РФ на американський дрон Ілюстративне фото: США перекинули F-35 на Близький Схід після атаки винищувача РФ на американський дрон (af-mil)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США перекинули винищувачі F-35 на Близький Схід після атаки російського винищувача на американський дрон у небі над Сирією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Fox News Лукаса Томлінсона.

"США розгорнули винищувачі-невидимки F-35 на Близькому Сході після "тривожних" провокацій з боку Ірану і через кілька днів після того, як російський винищувач пошкодив американський безпілотник Reaper над Сирією", - написав він.

Атака на американський безпілотник

23 липня російський винищувач атакував американський дрон сигнальними ракетами в небі над Сирією. Оператор дрона зміг втримати БПЛА в повітрі і повернути на базу.

У мережі навіть оприлюднили відео атаки винищувача на дрон. На ньому видно, що росіяни спочатку вели спостереження за MQ-9 Reaper. Потім вони, ймовірно, скинули на нього паливо, а після того запустили сигнальні ракети.

Додамо, що 18 липня у Сирії російський винищувач Су-35 перехопив американський літак-розвідник MC-12.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Війна в Сирії Сполучені Штати Америки Російська Федерація
NEWS
Воєнний стан та мобілізацію знову продовжать: Зеленський вніс законопроєкти до Ради
Воєнний стан та мобілізацію знову продовжать: Зеленський вніс законопроєкти до Ради
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків