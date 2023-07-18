Экипаж мог погибнуть. РФ устроила провокацию против самолета-разведчика США в Сирии, - СМИ
Россия продолжает применять авиацию для провокаций против США в Сирии. Один из недавних инцидентов мог привести к гибели экипажа американского самолета-разведчика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По информации издания, официальные лица рассказали, что российский истребитель Су-35 перехватил американский самолет-разведчик MC-12. Это помешало безопасному управлению воздушного судна.
"Такой случай является новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей", - пишет издание.
По словам неназванных чиновников, самолет МС-12, который обычно используется силами специальных операций, осуществлял наблюдение для поддержки операций против группировки "Исламское государство" в Сирии.
Провокации россиян
Напомним, еще в июне генерал-лейтенант, командующий Центральным командованием ВВС США Алекс Гринкевич заявлял, что Россия занимается "шутовством в воздухе" Сирии. При этом российские власти поощряют такие действия.
При этом США неоднократно сообщали, что россияне часто летают над американскими военными базами в Сирии.
Также в марте российский истребитель сбил американский беспилотник над акваторией Черного моря.
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