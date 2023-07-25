Истребитель РФ ракетой подбил американский беспилотник над Сирией

Российский истребитель пролетел в нескольких метрах от американского беспилотника над Сирией и выпустил по нему сигнальные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как рассказал представитель ВВС США, инцидент произошел в воскресенье, 23 июля. Тогда россияне попытались сбить беспилотник MQ-9 Reaper.

"Одна из российских ракет попала в американский самолет MQ-9, серьезно повредив его пропеллер. Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению", - заявил глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

По его словам, одному из членов экипажа, управлявшему беспилотником дистанционно, удалось удержать его в воздухе и вернуть на базу.

Следует напомнить, что во вторник, 18 июля, в СМИ появилась информация о том, что в Сирии российский истребитель Су-35 перехватил американский разведчик MC-12.

Провокации россиян

Напомним, еще в июне генерал-лейтенант, командующий Центральным командованием ВВС США Алекс Гринкевич заявлял, что Россия занимается "шутовством в воздухе" Сирии. При этом российские власти поощряют подобные действия.

США не раз сообщали, что россияне часто летают над американскими военными базами в Сирии.

Также в марте российский истребитель сбил американский беспилотник над акваторией Черного моря.

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