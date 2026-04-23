США перехватили судно с иранской нефтью в Индийском океане (видео)

США заявили о проведении ночной морской операции, в ходе которой американские силы поднялись на борт судна без гражданства, подпадающего под санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны США в сети X.
В ведомстве уточнили, что действия проходили в акватории Индийского океана в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования. Военные провели досмотр и взяли под контроль судно, на которое распространяются санкционные ограничения.
Речь идет о судне M/T Majestic X, которое, по данным американской стороны, транспортировало нефть из Ирана.
В США подчеркнули, что подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем.
Американская сторона намерена усиливать контроль в международных водах, чтобы препятствовать деятельности незаконных сетей и пресекать перевозки, которые могут поддерживать Иран.
Также отмечается, что международные воды не должны использоваться как укрытие для обхода санкций.
В Пентагоне заявили о намерении и дальше ограничивать возможности судов, причастных к подобным схемам, и не допускать их свободного перемещения в морском пространстве.
