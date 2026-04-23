США перехватили судно с иранской нефтью в Индийском океане (видео)

18:00 23.04.2026 Чт
2 мин
Вашингтон придупреждает, что будет и дальше контролировать судоходство в этом регионе
aimg Анастасия Никончук
Фото: судно (GettyImages)

США заявили о проведении ночной морской операции, в ходе которой американские силы поднялись на борт судна без гражданства, подпадающего под санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны США в сети X.

В ведомстве уточнили, что действия проходили в акватории Индийского океана в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования. Военные провели досмотр и взяли под контроль судно, на которое распространяются санкционные ограничения.

Что перевозил танкер

Речь идет о судне M/T Majestic X, которое, по данным американской стороны, транспортировало нефть из Ирана.

Позиция Вашингтона

В США подчеркнули, что подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем.

Американская сторона намерена усиливать контроль в международных водах, чтобы препятствовать деятельности незаконных сетей и пресекать перевозки, которые могут поддерживать Иран.

Контроль над санкционными маршрутами

Также отмечается, что международные воды не должны использоваться как укрытие для обхода санкций.

В Пентагоне заявили о намерении и дальше ограничивать возможности судов, причастных к подобным схемам, и не допускать их свободного перемещения в морском пространстве.

Напоминаем, что военный потенциал Ирана остается более значительным, чем это публично признает администрация президента США Дональда Трампа, даже на фоне заявлений о якобы полном ослаблении вооруженных сил страны.

Отметим, что Сенат США вновь не поддержал резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана — это уже пятая неудачная попытка провести соответствующее голосование в этом году.

