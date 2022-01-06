Розкрито склад делегації США на переговорах з Росією. Її очолить заступник Блінкена
Державний департамент США розповів, хто буде брати участь у переговорах з Росією в Женеві 10 січня щодо так званих "гарантій безпеки" в Європі. Американську делегацію очолить заступник держсекретаря Венді Шерман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням за заяву Держдепу США.
Разом з Шерман участь у переговорах в Женеві візьмуть:
- заступник держсекретаря з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс;
- заступник помічника державного секретаря у справах Європи та Євразії Кріс Робінсон;
- заступник помічника міністра оборони з питань Росії, України та Євразії Лора Купер;
- генерал-лейтенант Джеймс Мінгус.
Їх також супроводжуватиме міжвідомча делегація Держдепу, Ради національної безпеки, Міністерства оборони та Об’єднаного штабу США.
Після цього Шерман поїде в Брюссель для консультацій з керівництвом НАТО, союзниками по НАТО та посадовими особами ЄС щодо ситуації довкола України.
Вже 12 січня Шерман очолить американську делегацію на засіданні Ради НАТО-Росія.
Нагадаємо, раніше в Білому домі назвали теми, які хочуть обговорити на переговорах з Росією.