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Розкрито склад делегації США на переговорах з Росією. Її очолить заступник Блінкена

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Вашингтон, Четвер 06 січня 2022 19:21
Розкрито склад делегації США на переговорах з Росією. Її очолить заступник Блінкена Фото: Венді Шерман, заступник держсекретаря США (flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитро Левицький

Державний департамент США розповів, хто буде брати участь у переговорах з Росією в Женеві 10 січня щодо так званих "гарантій безпеки" в Європі. Американську делегацію очолить заступник держсекретаря Венді Шерман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням за заяву Держдепу США.

Разом з Шерман участь у переговорах в Женеві візьмуть:

  • заступник держсекретаря з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс;
  • заступник помічника державного секретаря у справах Європи та Євразії Кріс Робінсон;
  • заступник помічника міністра оборони з питань Росії, України та Євразії Лора Купер;
  • генерал-лейтенант Джеймс Мінгус.

Їх також супроводжуватиме міжвідомча делегація Держдепу, Ради національної безпеки, Міністерства оборони та Об’єднаного штабу США.

Після цього Шерман поїде в Брюссель для консультацій з керівництвом НАТО, союзниками по НАТО та посадовими особами ЄС щодо ситуації довкола України.

Вже 12 січня Шерман очолить американську делегацію на засіданні Ради НАТО-Росія.

Нагадаємо, раніше в Білому домі назвали теми, які хочуть обговорити на переговорах з Росією.

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Сполучені Штати Америки Російська Федерація Женева
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