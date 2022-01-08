США не планують скорочувати війська в Європі, - Пентагон
США не розглядають можливість скорочення своїх військ в Європі або зміну позиції з цього питання. Також Вашингтон не планує змінювати чисельність своїх військових у країнах Балтії та Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.
За його словами, опублікована напередодні переговорів з РФ телеканалом NBC інформація про можливе скорочення американських військ в Європі не відповідає дійсності.
"Можу недвозначно заявити, що ми не розглядаємо скорочення військ в Європі або зміну позиції з цього питання", - написав у Twitter Кірбі.
Він додав, що США не планують змінювати чисельність своїх сил в прибалтійських країнах і Польщі.
Нагадаємо, вчора телеканал NBC з посиланням на джерела в Білому домі повідомив про підготовку пропозицій для майбутніх переговорів з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в Європі. Серед них скорочення військової присутності і навчань у Східній Європі.
Зазначимо, сьогодні Washington post пише про можливе виведення з Європи американських ракет.