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США не планують скорочувати війська в Європі, - Пентагон

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Вашингтон, Субота 08 січня 2022 19:49
США не планують скорочувати війська в Європі, - Пентагон Фото: прес-секретар Міноборони США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США не розглядають можливість скорочення своїх військ в Європі або зміну позиції з цього питання. Також Вашингтон не планує змінювати чисельність своїх військових у країнах Балтії та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

За його словами, опублікована напередодні переговорів з РФ телеканалом NBC інформація про можливе скорочення американських військ в Європі не відповідає дійсності.

"Можу недвозначно заявити, що ми не розглядаємо скорочення військ в Європі або зміну позиції з цього питання", - написав у Twitter Кірбі.

Він додав, що США не планують змінювати чисельність своїх сил в прибалтійських країнах і Польщі.

Нагадаємо, вчора телеканал NBC з посиланням на джерела в Білому домі повідомив про підготовку пропозицій для майбутніх переговорів з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в Європі. Серед них скорочення військової присутності і навчань у Східній Європі.

Зазначимо, сьогодні Washington post пише про можливе виведення з Європи американських ракет.

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