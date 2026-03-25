Война в Украине

США передали Ирану мирный план: что входит в 15 пунктов Трампа

06:06 25.03.2026
2 мин
Америка определила для себя ключевой приоритет данной сделки
Никончук Анастасия
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США передали Ирану мирный план, состоящий из 15 пунктов, направленный на прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.

Детали мирного предложения

Соединенные Штаты разработали комплексный план урегулирования и направили его в Тегеран при посредничестве Пакистана.

Этот шаг отражает стремление администрации Дональда Трампа найти дипломатический выход из конфликта, который уже вызвал ощутимые экономические последствия.

По информации источников, документ охватывает ключевые вопросы, включая иранские программы баллистических ракет и ядерные разработки.

Условия по ядерной программе

Среди предложений — передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, находящегося на территории Ирана.

Этот пункт рассматривается как один из центральных в рамках возможных договоренностей.

Ормузский пролив и энергетика

Отдельное внимание уделено ситуации вокруг Ормузского пролива, который оказался фактически заблокирован после начала военной операции США и Израиля.

Это привело к сокращению поставок нефти и газа на мировые рынки и росту цен на энергоресурсы.

Позиция США и перспективы

Несмотря на дипломатические усилия, признаков скорого завершения конфликта пока нет.

Кэролайн Ливитт подчеркнула, что переговоры продолжаются, однако военная операция будет идти "до достижения поставленных целей".

По данным издания, Иран может столкнуться с трудностями при формировании ответа из-за внутренних разногласий и рисков для безопасности переговоров.

В то же время инициатива США может свидетельствовать о готовности администрации Трампа рассматривать сохранение действующей власти в Тегеране как часть возможного компромисса.

Напоминаем, что Министерство иностранных дел Ирана объявило о введении новых условий для судоходства в Ормузском проливе, ужесточив контроль и ограничив проход по одному из важнейших мировых торговых маршрутов.

Отметим, что в Тегеране заявили, что готовы изучить предложения США по завершению войны, однако подчеркнули, что возможные договоренности должны учитывать основные требования Ирана.

