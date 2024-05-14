RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США передадут Украине более дальнобойное оружие, - Нуланд

Фото: экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Летом этого года Украина сможет использовать на фронте новое дальнобойное оружие. Задача США и западных союзников - подготовить Киев к переговорам с позиции силы в собственных интересах.

Об этом заявила экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Медуза.

По ее словам, США за последние три года предоставили Киеву много военной и экономической поддержки.

В частности, отметила политик, были созданы специальные фонды для реконструкции критической инфраструктуры, энергетической поддержки страны и гуманитарной помощи.

"Наш спецпредставитель (по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. - ред.) работает над возрождением украинских городов - чтобы люди могли вернуться домой, чтобы мог заново оживиться экспорт", - сказала Нуланд.

Впрочем, по словам политика, пока США вместе с европейскими и азиатскими союзниками дают Украине все больше средств, "Путин создает все больше ущерба".

"По некоторым оценкам, на фронте сейчас погибает по тысяче российских мужчин в день - только ради того, чтобы продвинуться на пару километров и взять несколько сел. Так что да, потребности Украины растут, но, я думаю, мы продолжим ей помогать - в том числе новыми и более дальнобойными вооружениями, которые вы увидите в работе на фронте уже этим летом", - сказала Нуланд.

Переговоры о мире

Экс-замгоссекретаря США также отметила, что "переходить ли к обсуждению мира вообще и когда переходить, является решением Украины".

"Пока путинский подход к переговорам выглядит так: "Что мое - мое, а что ваше - это обсудим". Поэтому цель американской стратегии сейчас - это так подготовить Киев в военном, экономическом и политическом отношении, чтобы он смог начать договариваться с позиции силы. Чтобы Путин и его военачальники поняли, что это война для них проигрышная - и пора уже прийти к соглашению. В собственных интересах", - сказала политик.

В то же время, по ее словам, на сегодняшний день Киев недостаточно силен для переговоров.

"Мы бы хотели, чтобы Путин оставил каждый квадратный километр украинской земли. Но пока - пока Украина не стала достаточно сильной - мы не знаем, что возможно в этом отношении", - сказала Нуланд.

Переговоры Украины с РФ

Напомним, несколько дней назад Виктория Нуланд заявила, что Украина еще не имеет достаточной силы, чтобы начать переговоры с Россией об окончании войны.

В МИД Украины отметили, что сегодня нет смысла начинать мирные переговоры с Россией, поскольку они будут недобросовестными.

Тем временем, США готовы вести переговоры с Россией, если Кремль продемонстрирует для этого искреннее желание.

На днях военное и политическое руководство Украины и США провели переговоры, на которых обсудили ускорение поставок оружия и текущую ситуацию на фронте.

В ближайшие дни Украина получит новый пакет военной помощи от США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки