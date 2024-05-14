США передадут Украине более дальнобойное оружие, - Нуланд

По ее словам, США за последние три года предоставили Киеву много военной и экономической поддержки.

В частности, отметила политик, были созданы специальные фонды для реконструкции критической инфраструктуры, энергетической поддержки страны и гуманитарной помощи.

"Наш спецпредставитель (по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. - ред.) работает над возрождением украинских городов - чтобы люди могли вернуться домой, чтобы мог заново оживиться экспорт", - сказала Нуланд.

Впрочем, по словам политика, пока США вместе с европейскими и азиатскими союзниками дают Украине все больше средств, "Путин создает все больше ущерба".

"По некоторым оценкам, на фронте сейчас погибает по тысяче российских мужчин в день - только ради того, чтобы продвинуться на пару километров и взять несколько сел. Так что да, потребности Украины растут, но, я думаю, мы продолжим ей помогать - в том числе новыми и более дальнобойными вооружениями, которые вы увидите в работе на фронте уже этим летом", - сказала Нуланд.

Переговоры о мире

Экс-замгоссекретаря США также отметила, что "переходить ли к обсуждению мира вообще и когда переходить, является решением Украины".

"Пока путинский подход к переговорам выглядит так: "Что мое - мое, а что ваше - это обсудим". Поэтому цель американской стратегии сейчас - это так подготовить Киев в военном, экономическом и политическом отношении, чтобы он смог начать договариваться с позиции силы. Чтобы Путин и его военачальники поняли, что это война для них проигрышная - и пора уже прийти к соглашению. В собственных интересах", - сказала политик.

В то же время, по ее словам, на сегодняшний день Киев недостаточно силен для переговоров.

"Мы бы хотели, чтобы Путин оставил каждый квадратный километр украинской земли. Но пока - пока Украина не стала достаточно сильной - мы не знаем, что возможно в этом отношении", - сказала Нуланд.