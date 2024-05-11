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В США считают, что Украина не готова к переговорам с Россией

США, Суббота 11 мая 2024 19:28
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В США считают, что Украина не готова к переговорам с Россией Фото: эксзамгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы начать переговоры с Россией о завершении вооруженного конфликта.

Об этом заявила бывший замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Во время интервью изданию у бывшей американской чиновницы, которая долгое время занималась вопросами внешней политики США в отношении Украины и России, спросили, было ли ошибкой не подталкивать Киев к мирным переговорам с Москвой в 2022 году, на что она ответила, что, по ее мнению, ошибки не было.

"Тогда они не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны", - ответила Нуланд.

Переговоры между Украиной и Россией

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что садиться за стол переговоров с Россией нет смысла, поскольку от нее нельзя будет добиться добросовестных действий.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы провести переговоры с Россией, если они продемонстрируют искреннее желание.

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