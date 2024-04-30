Блинкен заявил, что если Россия искренне желает вести переговоры - США будут там
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы провести переговоры с Россией, если они продемонстрируют искреннее желание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможность переговоров зависит от готовности российского диктатора Владимира Путина.
"Завершение войны в основном зависит от Владимира Путина и того, что он решит… Я надеюсь, что Путин поймет месседж и продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, которые являются основой международного сообщества и Устава ООН: суверенитет, территориальная цельность, независимость. Если они должным образом подтверждены, должна быть принята резолюция", - заявил он в беседе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде в Саудовской Аравии.
Блинкен отметил объединение украинцев и слабость России. По его словам, в целом Россия слабее экономически и в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил.
"В то же время украинцы объединены так, как никогда раньше, в том числе объединены против России, чего не было до 2014 года, когда Россия совершила первую агрессию против Украины. НАТО сильнее и больше", - сказал госсекретарь США.
Также глава Госдепартамента признал, что отказ Европы от российских энергоресурсов - стратегическая неудача для России.
"Европа избавилась от зависимости от российских энергоресурсов чрезвычайными способами всего за два года. Все это, я считаю, огромная стратегическая неудача для России. Я надеюсь, что есть признание этого. Как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там, и я верю, что украинцы будут там", - сказал Блинкен.
Поддержка США Украины
24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, в котором заложено выделение средств на помощь Украине.
Спустя 2 дня после объявления помощи, США выделили еще один пакет. Он стал самым большим.
Ранее Белый дом сообщал, что Украина уже получает оружие из нового пакета помощи США.
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