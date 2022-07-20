Зустріч союзників у форматі "Рамштайн-4" почалася

Четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) розпочалася у середу, 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США у Twitter .

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon during a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/5axTVNMHWt — Department of Defense (@DeptofDefense) July 20, 2022

Міністр оборони США Ллойд Остін вже виступив на зустрічі зі вступною промовою.

Цього разу зустріч очільників Міністерств оборони проходить онлайн.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитр Кулеба заявляв, що на четвертому "Рамштайні" планується анонсування нових поставок зброї для Збройних сил України.

Під час переговорів також можуть обговорити питання, що виникають з логістикою або ухваленням рішень щодо поставок.

Окрім цього, до формату можуть приєднаються нові держави.