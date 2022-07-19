США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги з HIMARS
Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про виділення Україні чергового пакету військової допомоги для України, який включатиме додаткові ракетні системи HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джона Кірбі.
"Ми продовжимо надавати Україні історичний рівень допомоги в галузі безпеки. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про наступний пакет озброєнь і обладнання для України. Він включатиме більше HIMARS, які українці дуже ефективно використовують для створення різниці на полі бою", - зазначив він.
За його словами, в цьому пакеті також будуть додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РСЗВ.
Нагадаємо, як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, для того, щоб перейти в контрнаступ, ЗСУ мають отримати близько сотні систем HIMARS.
Зазначимо, завтра західні союзники на зустрічі у форматі "Рамштайн" можуть оголосити про надання додаткових озброєнь.
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