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США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги з HIMARS

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Вашингтон, Вівторок 19 липня 2022 23:00
США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги з HIMARS Фото: спікер Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про виділення Україні чергового пакету військової допомоги для України, який включатиме додаткові ракетні системи HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джона Кірбі.

"Ми продовжимо надавати Україні історичний рівень допомоги в галузі безпеки. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про наступний пакет озброєнь і обладнання для України. Він включатиме більше HIMARS, які українці дуже ефективно використовують для створення різниці на полі бою", - зазначив він.

За його словами, в цьому пакеті також будуть додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РСЗВ.

Нагадаємо, як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, для того, щоб перейти в контрнаступ, ЗСУ мають отримати близько сотні систем HIMARS.

Зазначимо, завтра західні союзники на зустрічі у форматі "Рамштайн" можуть оголосити про надання додаткових озброєнь.

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