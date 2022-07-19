США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги з HIMARS

Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про виділення Україні чергового пакету військової допомоги для України, який включатиме додаткові ракетні системи HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джона Кірбі.

"Ми продовжимо надавати Україні історичний рівень допомоги в галузі безпеки. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про наступний пакет озброєнь і обладнання для України. Він включатиме більше HIMARS, які українці дуже ефективно використовують для створення різниці на полі бою", - зазначив він.

За його словами, в цьому пакеті також будуть додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РСЗВ.