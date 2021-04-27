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США перекидають до Афганістану РСЗВ HIMARS для забезпечення безпеки виведення військ

Автор: РБК-Україна

США для забезпечення безпеки виведення своїх військ з Афганістану перекидають в країну реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Мобільні установки переміщуються з Кувейту

Про це повідомило Центральне командування (СЕНТКОМ) ЗС США в Twitter.

"Високомобільні реактивні системи HIMARS направляються з Кувейту в Афганістан для підтримки виведення військ", - наголошується в повідомленні.

HIMARS - це система високоточної зброї повному спектру, що працює цілодобово і без вихідних, здатна вражати цілі на відстані понад 43 миль (близько 70 кілометрів).

Нагадаємо, 25 квітня командувач військами США і НАТО в Афганістані Скотт Міллер оголосив про початок виведення військ міжнародного контингенту. За його словами, всі американські бази будуть залишені афганським силам.

Відзначимо, раніше президент США Джо Байден оголосив, що американські війська почнуть виводити з Афганістану 1 травня 2021 року. Очікується, що США і союзники по НАТО залишать країну до 11 вересня 2021 року - до 20-ї річниці терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг оголосив про виведення військ альянсу ще в середині квітня.

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