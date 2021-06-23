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США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати "Північний потік-2" проти України

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили Україну. США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати газопровід "Північний потік-2" проти України.

Про це Маас заявив на спільному брифінгу з держсекретарем США.

"США очікують від Німеччини, що вона не дозволить використовувати "Північний потік-2" проти України", - заявив голова МЗС ФРН.

Раніше виконуючий обов'язки помічника глави американського дипломатичного відомства у справах Європи і Євразії Філіп Рікер заявив, що "Північний потік-2" підриває безпеку України і країн Східної Європи. Позиція адміністрації США щодо газопроводу залишається гранично ясною у світлі прийнятих рішень щодо санкцій.

Нагадаємо, США скасували санкції проти оператора російського газопроводу Nord Stream 2 AG, хоча у Держдепу і Білого дому були розбіжності з цього питання.

Зазначимо, Україна і Польща скоординували позиції з протидії "Північному потоку-2".

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