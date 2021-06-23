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США ожидают, что Германия не позволит использовать "Северный поток-2" против Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас и госсударственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили Украину. США ожидают, что Германия не позволит использовать газопровод "Северный поток-2" против Украины.

Об этом Маас заявил на совместном брифинге с госсекретарем США.

"США ожидают от Германии, что она не позволит использовать "Северный поток-2" против Украины", - заявил глава МИД ФРГ.

Ранее исполняющий обязанности помощника главы американского дипломатического ведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и стран Восточной Европы. Позиция администрации США по газопроводу остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям.

Напомним, США отменили санкции против оператора российского газопровода Nord Stream 2 AG, хотя у Госдепа и Белого дома были разногласия по этому вопросу.

Отметим, Украина и Польша скоординировали позиции по противодействию "Северному потоку-2".

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Северный поток-2УкраинаГерманияСоединенные Штаты Америки