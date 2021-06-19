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Україна та Польща скоординували позиції щодо протидії "Північному потоку-2"

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Субота 19 червня 2021 14:31
Україна та Польща скоординували позиції щодо протидії "Північному потоку-2" Фото: глави МЗС Україниї Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із своїм польським колегою Збігнєвом Рау на полях Анталійського дипломатичного форуму. Дипломати обговорили будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомили у прес-службі МЗС України.

Міністри підтвердили, що російський проєкт "Північний потік-2" несе загрози для безпеки обидвох країн і Європи загалом. Дипломати скоординували позиції щодо протидії його втіленню.

Кулеба також висловив вдячність за незмінну підтримку Польщею курсу України на членство в ЄС і НАТО.

"Дмитро Кулеба обговорив із польським колегою подальші кроки, які Альянс може здійснити для пришвидшення євроатлантичної інтеграції України та зміцнення обороноздатності нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау обговорили співпрацю двох країн з боротьби із загрозою для енергетичної безпеки Європи. Зокрема вони обговорили протистояння "Північному потоку-2".

Як наголошує Дмитро Кулеба, умовою запуску "Північного потоку-2" має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.

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Дмитро Кулеба Північний потік-2
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