Статус лица, пострадавшего от торговли людьми: кто и как может получить помощь в Украине

В Украине статус лица, пострадавшего от торговли людьми, можно получить в соответствии с Законом Украины "О противодействии торговле людьми".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Как отметил Лубинец, этот статус предоставляет пострадавшим право на защиту и поддержку от государства, включая материальную помощь и доступ к социальным гарантиям.

Если во время пребывания на временно оккупированных территориях в отношении вас были совершены перечисленные ниже действия, то имеете право подать заявление на установление статуса лица, пострадавшего от торговли людьми.

3окрема, если:

вас принуждали к выполнению работ оккупационные войска или власти;

вам угрожали или применяли насилие с целью принудительного труда;

вы были использованы в вооруженном конфликте.

Для этого необходимо обратиться по месту пребывания в местную госадминистрацию и подать следующие документы:

заявление об установлении статуса лица, пострадавшего от торговли людьми;

копию документа, удостоверяющего личность;

документы о наличии оснований для установления статуса (например медицинские заключения, выписка из ЕРДР, справка об обмене / незаконном лишении личной свободы / пребывания в плену, копии проездных документов).

В течение трех рабочих дней с даты подачи заявления ответственное лицо местной государственной администрации проведет с Вами собеседование и заполнит опросный лист.

Статус предоставляется сроком до двух лет и может быть продлен по решению комиссии, не более чем на один год с даты окончания такого срока.

Лицо, которому уже установлен статус, имеет право на бесплатное получение:

информации о своих правах и возможностях;

медицинской, психологической, социальной, правовой и другой необходимой помощи;

временного размещения (до трех месяцев) в учреждениях помощи для лиц, пострадавших от торговли людьми;

единовременной материальной помощи в размере трех прожиточных минимумов для соответствующей категории лиц, установленных на момент обращения за материальной;

возмещение морального и материального вреда за счет лиц, которые его причинили, в порядке, установленном Гражданским кодексом Украины;

помощи в трудоустройстве, реализации права на образование и профессиональную подготовку.

В случае ненадлежащего рассмотрения Вашего заявления об установлении статуса лица, пострадавшего от торговли людьми или отказа в предоставлении гарантированной помощи, можно обратиться к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека: