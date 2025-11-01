ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

США оценили ситуацию с торговлей людьми в Украине: детали

США, Суббота 01 ноября 2025 14:06
UA EN RU
США оценили ситуацию с торговлей людьми в Украине: детали Фото: Украина остается на втором уровне в отчете о борьбе с торговлей людьми (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Госдепартамент США считает, что правительство Украины не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми, однако прилагает значительные усилия в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Государственного департамента США о торговле людьми.

В отчете Госдепартамента США отмечается, что правительство Украины не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми, но прилагает значительные усилия, чтобы их достичь.

Однако отмечено, что по сравнению с предыдущим периодом Украина показала общий рост результатов, благодаря чему сохранила второй уровень в рейтинге.

Среди положительных достижений правительства отмечено:

  • увеличение количества выявленных жертв,
  • повышение финансирования программ помощи,
  • широкое международное сотрудничество в сфере расследования преступлений торговли людьми.

Кроме того, украинские власти разработали новые рекомендации для прокуроров по делам, касающимся детей, и провели информационные кампании вместе с международными партнерами.

В то же время отчет подчеркивает, что правительство не выполнило минимальных стандартов в нескольких ключевых направлениях. В частности, количество расследований и приговоров по фактам торговли людьми сократилось, а суды продолжали выносить мягкие приговоры, преимущественно условные сроки, что ослабляет сдерживающий эффект наказания.

Отдельно отмечается, что восьмой год подряд Украина не осудила ни одного соучастника преступлений, связанных с торговлей людьми, а второй год подряд не обнаружила ни одной жертвы среди иностранцев.

Неправительственные организации сообщают о системных недостатках во внедрении национального механизма помощи пострадавшим.

Отчет также обращает внимание, что почти треть населения Украины была перемещена из-за войны, что значительно повышает уязвимость граждан к эксплуатации.

Рекомендации Госдепа

Среди ключевых шагов, которые США рекомендуют Украине:

  • Усилить расследование и добиваться реального наказания для торговцев людьми, включая длительные сроки заключения.
  • Активизировать работу по разоблачению случаев торговли людьми среди уязвимых групп - внутренне перемещенных лиц, детей без сопровождения, лиц с инвалидностью, трудовых мигрантов и женщин в сфере коммерческого секса.
  • Расширить обучение для судей, прокуроров и правоохранителей с фокусом на подходе, ориентированном на жертву.
  • Усилить контроль за деятельностью компаний по трудоустройству и ликвидировать практику взимания сборов с работников-мигрантов.
  • Увеличить финансирование на местном уровне для программ противодействия торговле людьми и расширения сети специализированных приютов.
  • Создать должность национального координатора, который будет отвечать за координацию государственной политики в сфере борьбы с торговлей людьми.
  • Обеспечить жертвам доступ к правовой помощи и механизмам возмещения убытков по уголовным и гражданским делам.

Заметим, что в этом году под Киевом разоблачили банду, которая торговала людьми.

В заложниках держали 31 человека. Дом, где удерживали людей против их воли, не имел необходимых условий и был замаскирован под реабилитационный центр.

Мы также писали, что в Украине статус лица, пострадавшего от торговли людьми, можно получить в соответствии с Законом Украины "О противодействии торговле людьми".

Подробнее о том, кто и как может получить помощь, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Торговля людьми
Новости
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине