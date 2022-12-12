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Диктатор боится смерти. Зеленский считает, что Путин не пойдет на ядерный удар

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Украина, Понедельник 12 декабря 2022 17:51
Диктатор боится смерти. Зеленский считает, что Путин не пойдет на ядерный удар Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

Кремлевский диктатор Владимир Путин очень любит жизнь, и он не пойдет на ядерный удар по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ток-шоу "Мой следующий гость в представлении не нуждается" с Дэвидом Леттерманом на Netflix.

"Есть ли угроза ядерного удара от Путина? Я видел его и я видел его желание жить, он очень любит жизнь. У него длинный стол, он сидит и боится заболеть ковидом. Он боится смерти, он любит жизнь. Так что, я не уверен, что он готов применить ядерное оружие", - отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства считает, что Путин понимает риски для себя при применении ядерного оружия.

"Он понимает, если он применит (ядерное оружие, - ред.), то следующие шаги могут быть от любого государства именно лично к нему", - считает он.

Что еще рассказал Зеленский в ток-шоу на Netflix – читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Россия наращивает и модернизирует свой ядерный арсенал.

Кроме того, сообщалось, что Россия может изменить свою военную доктрину, чтобы наносить ядерный удар первой "с целью разоружения противника".

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