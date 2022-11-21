США получают все больше доказательств системных военных преступлений РФ в Украине

Посол по особым поручениям по делам глобального уголовного правосудия Государственного департамента США Бет Ван Шак заявила на брифинге, что увеличивается количество доказательств системных военных преступлений, совершаемых в каждом регионе Украины, где были развернуты российские оккупационные войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Такие системные военные преступления содержат умышленные, неизбирательные и непропорциональные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными и усилия скрыть эти преступления, отчеты о казнях, пытках и сексуальном насилии", - заявила Ван Шак.

Россию также обвиняют в умышленном ударе по гражданской энергосистеме Украины с целью оставить гражданское население без электричества и тепла - это тоже военное преступление. Кроме того, Ван Шак отметила построение Россией крупной транснациональной инфраструктуры фильтрационных операций, которым сейчас подвергнуты тысячи украинских граждан, что является нарушением международного права.

"Существуют убедительные сообщения, описывающие физическое и психологическое насилие, включая казни без судопроизводства как часть операций, а также принудительное перемещение и депортацию, включая тысячи украинских детей, похищенных и насильственно усыновленных семьями в России", - сказала она.

Посол по особым поручениям заверила, что США поддерживают Международный уголовный суд, украинскую Генеральную прокуратуру, уже выявившую тысячи инцидентов, которые могут иметь статус военных преступлений, а также Следственную комиссию ООН и европейскую совместную следственную группу.