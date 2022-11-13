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В Херсонской области уже обнаружено более 400 военных преступлений РФ, - Зеленский

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Украина, Воскресенье 13 ноября 2022 22:30
В Херсонской области уже обнаружено более 400 военных преступлений РФ, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области уже зафиксировано более 400 военных преступлений российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Президент подчеркнул, что следователями задокументированы все, без исключения, военные преступления, которые оставила, отступая, российская армия на этих территориях.

"Обнаруживают тела убитых - и гражданских, и военных. В Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашего государства, куда смогла зайти", - отметил Зеленский.

Он заверил, что каждый российский военный преступник непременно понесет ответственность, а стабильность и правопорядок будут обеспечены в освобожденных 226 населенных пунктах области, где проживают более 100 тысяч жителей.

РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты перед бегством из Херсона полностью уничтожили городскую критическую инфраструктуру - связь, водоснабжение, тепло и электричество.

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