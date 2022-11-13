Перед бегством из Херсона россияне уничтожили всю критическую инфраструктуру, - Зеленский
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Российские оккупанты перед бегством из Херсона полностью уничтожили городскую критическую инфраструктуру - связь, поставки воды, тепла и электричества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"У рашистов всюду одинаковая цель - максимальное издевательство над людьми", - указал глава государства.
Зеленский пообещал все восстановить, в то же время отметив, что для этого нужно время.
"Однако всем уже понятно – результат будет наш, украинский", - добавил президент.
Напомним, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что энергетическую систему Херсона планируют восстановить в ближайшее время.
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