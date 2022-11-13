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Перед бегством из Херсона россияне уничтожили всю критическую инфраструктуру, - Зеленский

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Воскресенье 13 ноября 2022 01:47
Перед бегством из Херсона россияне уничтожили всю критическую инфраструктуру, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты перед бегством из Херсона полностью уничтожили городскую критическую инфраструктуру - связь, поставки воды, тепла и электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"У рашистов всюду одинаковая цель - максимальное издевательство над людьми", - указал глава государства.

Зеленский пообещал все восстановить, в то же время отметив, что для этого нужно время.

"Однако всем уже понятно – результат будет наш, украинский", - добавил президент.

Напомним, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что энергетическую систему Херсона планируют восстановить в ближайшее время.

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