Перед бегством из Херсона россияне уничтожили всю критическую инфраструктуру, - Зеленский

Российские оккупанты перед бегством из Херсона полностью уничтожили городскую критическую инфраструктуру - связь, поставки воды, тепла и электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"У рашистов всюду одинаковая цель - максимальное издевательство над людьми", - указал глава государства.

Зеленский пообещал все восстановить, в то же время отметив, что для этого нужно время.

"Однако всем уже понятно – результат будет наш, украинский", - добавил президент.