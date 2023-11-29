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США получили крупные инвестиции в экономику на фоне военной помощи Украине, - Reuters

Фото: США получили крупные инвестиции в экономику из-за помощи Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Администрации президента США Джо Байдена распространили информацию о том, какую выгоду получили штаты от военной помощи Украине, в попытке заручиться большей поддержкой со стороны республиканцев, проголосовавших против дальнейшей помощи воюющей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эти данные, с которыми ознакомились источники издания, демонстрируют разбивку инвестиций по штатам на сумму 27 млрд долларов, которые Белый дом потратил на закупку боеприпасов и транспортных средств для нужд армии США и союзников.

Так, Пенсильвания получила 2,4 млрд долларов – больше, чем любой другой штат – в виде заказов на производство оружия и боеприпасов, а также инвестиций для внедрения новых технологий.

В то же время Техас получил 1,45 млрд долларов на производство 155-миллиметровых снарядов и другого оружия. В Аризону поступило около 2,2 млрд долларов. Пенсильвания и Аризона являются ключевыми колеблющимися штатами, которые будут иметь решающее значение для Байдена в следующем году.

Согласно распространенным документам, компании в Арканзасе и Висконсине получили контракты на сумму более 1 млрд долларов. Сообщается, что еще 18 млрд долларов контрактных средств распределены между производственными предприятиями, расположенными более чем в двух десятках других штатов.

Помощь Украине от США

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств, около 60 млрд долларов, хотят направить на помощь Украине.

Позже Politico сообщило, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу президента Джо Байдена о помощи для Украины и Израиля уже 4 декабря.

 

 

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