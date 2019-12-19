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США відреагували на ухвалення Виборчого кодексу в Україні

Новини » Політика     19.12.2019 - 18:16
США відреагували на ухвалення Виборчого кодексу в Україні
Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)

Документ назвали прогресом перед місцевими виборами

Посольство США в Україні привітало ухвалення Виборчого кодексу Верховною радою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посольства.

Зазначається, що ухвалення Виборчого кодексу є прогресом напредодні місцевих виборів.

"Ми вітаємо ухвалення Верховною радою Виборчого кодексу, що уособлює реальний прогрес перед місцевими виборами 2020 року і є вагомим кроком у зміцненні української демократії. Ми сподіваємось на подальші вдосконалення кодексу задля втілення в життя прагнень України щодо реформ", - йдеться в заяві.

США відреагували на ухвалення Виборчого кодексу в Україні

Раніше повідомлялося, що Верховна рада України схвалила Виборчий кодекс з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського. Документ підтримали 330 нардепів.

Документ передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Виборці голосуватимуть не лише за партію, а за конкретного кандидата в списку партії.

РБК-Україна писало, що перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що форма нового виборчого бюлетеня буде коригуватися.

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