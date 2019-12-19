ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США отреагировали на принятие Избирательного кодекса в Украине

Новости » Политика     19.12.2019 - 18:16
США отреагировали на принятие Избирательного кодекса в Украине
Иллюстративное фото (twitter.com/VGroysman)

Документ назвали прогрессом перед местными выборами

Посольство США в Украине поприветствовало принятие Избирательного кодекса Верховной радой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу посольства.

Отмечается, что принятие Избирательного кодекса является прогрессом накануне местных выборов.

"Мы приветствуем принятие Верховной радой Избирательного кодекса, который олицетворяет реальный прогресс перед местными выборами 2020 года и является весомым шагом в укреплении украинской демократии. Мы надеемся на дальнейшие усовершенствования кодекса для воплощения в жизнь стремлений Украины к реформам", - говорится в заявлении.

США отреагировали на принятие Избирательного кодекса в Украине

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла Избирательный кодекс с предложениями главы государства Владимира Зеленского. Документ поддержали 330 нардепов.

Документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

РБК-Украина писало, что первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что форма нового избирательного бюллетеня будет корректироваться.

В Раде анонсировали корректировку формы нового избирательного бюллетеня США осудили насилие на акциях в Киеве
Новости Украины кодексСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь