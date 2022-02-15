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МЗС Литви про визнання "ЛДНР": відкрита ескалація

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Вільнюс, Вівторок 15 лютого 2022 17:44
МЗС Литви про визнання "ЛДНР": відкрита ескалація Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa-lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що можливе визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" з російської сторони є відкритою ескалацією. При цьому він заявив, що Європа повинна відреагувати на такий крок швидкими санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ландсбергіса в Twitter.

"Заклик Державної Думи Росії визнати окуповані території України є відкритою ескалацією. Схвалення з боку Кремля має бути зустрінуте швидкими і рішучими санкціями", - заявив він.

Разом з тим міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс заявила, що визнання "ЛДНР" було б серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

"Визнання Росією так званих "Донецької та Луганської народних республік" було б дуже серйозним порушенням міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України, підриваючи мінські угоди. У такому випадку ми повинні будемо рішуче відреагувати", - написала вона в Twitter.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що визнання "ЛДНР" стане політичною катастрофою.

Раніше повідомлялося, що сьогодні Державна дума Російської Федерації звернулася до Путіна з проханням про визнання "ЛДНР".

При цьому Путін зазначив, що готовий зробити все необхідне для вирішення проблем Донбасу, але зробити це, виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо виконання Мінських угод.

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