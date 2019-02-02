США відправлять до Венесуели гуманітарну допомогу

США відправлять ліки, хірургічні приладдя та харчові добавки

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты намерены отправить в Венесуэлу гуманитарную помощь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Болтона в Twitter.

Болтон заявил, что в соответствии с просьбой временного президента Гуайно и после консультаций со своими официальными лицами, США намерены мобилизировать и транспортировать гуманитарную помощь.

"Лекарства, хирургические принадлежности и пищевые добавки для населения Венесуэлы", - рассказал советник президента США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что страны ЕС решили создать контактную группу по ситуации в Венесуэле. Высокий Представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что они приняли решение учредить международную контактную группу, которое было согласовано со всеми странами-членами ЕС и с несколькими странами Латинской Америки, которые примут в ней участие.

Напомним, Болтон предложил Мадуро покинуть Венесуэлу. Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться предложенной амнистией, которую может объявить провозгласивший себя главой страны Хуан Гуайдо.