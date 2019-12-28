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По базі американських військових в Іраку вдарили ракетами, є жертви

Новини » В світі     28.12.2019 - 05:04
По базі американських військових в Іраку вдарили ракетами, є жертви
Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

В результаті обстрілу загинув американський цивільний контрактник, кілька військових США та Іраку були поранені

Кілька ракет були випущені у п'ятницю по військовій базі К1 поруч з містом Кіркук на півночі Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Зазначається, що на базі дислокуються збройні сили США, а також іракські сили федеральної поліції і контртерористичної служби.

В результаті обстрілу загинув американський цивільний контрактник, кілька військових США та Іраку були поранені.

За інформацією іракських військових, база К1 була обстріляна кількома ракетами "Катюша". Неподалік від бази була виявлена пускова установка, з якої, імовірно, могли бути випущені ракети.

Нагадаємо, США провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп.

Пізніше стало відомо, що новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши.

Міністерство оборони США оприлюднило матеріали операції з ліквідації лідера ІДІЛ. Глава підконтрольного Пентагону Центрального командування генерал Кеннет Маккензі, розповідаючи подробиці, сказав, що штурм проводили за допомогою вертольотів.

Раніше в Іраку заявили, що існує загроза масової втечі бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" з сирійських і іракських в'язниць, що призведе до відродження організації.

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