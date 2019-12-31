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США направили додаткові сили для захисту посольства в Іраку

Новини » Політика     31.12.2019 - 20:29
США направили додаткові сили для захисту посольства в Іраку
Фото: Марк Еспер (з відкритих джерел)

Сьогодні в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США

США після атаки направили для підтримки персоналу американського посольства в Багдаді додаткові сили. Про це йдеться в заяві глави Пентагону Марка Еспера від 31 грудня, передає Reuters.

"Ми зробили відповідні захисні дії для забезпечення безпеки американських громадян, військового і дипломатичного персоналу в цій країні, нашого права на самооборону. Ми направили додаткові сили на підтримку посольства, - зазначив Еспер.

За його словами, США виходять з того, що сили приймаючої сторони будуть сприяти в забезпеченні безпеки нашого персоналу.

Також Еспер закликав уряд Іраку виконати свої міжнародні зобов'язання.

Нагадаємо, 31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

Спроба атакувати диппредставництво сталася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиками шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла". Повітряні сили США завдали удару по позиціях угрупування в Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стала відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Всього в результаті ударів загинули 25 бойовиків.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран в атаку на американське посольство в столиці Іраку Багдаді.

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