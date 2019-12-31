Трамп звинуватив Іран в атаці на посольство США в Іраку

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

За його словами, Іран організував атаку демонстрантів на американське посольство в Багдаді

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран в атаці на американське посольство в столиці Іраку Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

За його словами, Іран організував атаку демонстрантів на американське посольство в Багдаді.

"Іран вбив американського контрактника, поранивши багатьох. Ми рішуче відповіли, і завжди будемо. В даний час Іран організовує атаку на посольство США в Іраку. Вони будуть нести повну відповідальність. Крім того, ми очікуємо, що Ірак використовує свої сили для захисту посольства", - написав президент США.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Нагадаємо, 31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори та розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

Спроба атакувати диппредставництво сталася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиках шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла". Повітряні сили США завдали удару по позиціях угрупування в Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стала відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Всього в результаті ударів загинули 25 бойовиків.