В США відклали запуск ракети з військовим супутником

Запуск ракети-носія відклали до 15 березня

В Соединенных Штатах Америки отложили запуск ракеты-носителя Delta IV компании United Launch Alliance с американским военным спутником системы Wideband Global SATCOM (WGS-10). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Как сообщается, запуск ракеты-носителя Delta IV, который планировалось осуществить 13 марта 2019 года, был отложен до 15 марта.

Отмечается, что запуск был отложен с целью "выявления неисправностей и устранения некоторых внештатных показателей".

В компании добавили, что состояние ракеты-носителя Delta IV и спутника WGS-10 стабильное, все бортовые системы работают в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно приводнился у побережья Флориды (США).

Как писало РБК-Украина, 8 марта в 9:30 по киевскому времени космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) после пяти дней совместного полета.

Ранее, 3 марта космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции. Стыковки произошло на высоте около 400 километров именно тогда, когда станция пролетала над Северной Зеландии.

Добавим, 2 марта американская космическая компания SpaceX запустила в космос первый частный корабль Crew Dragon с манекеном на борту.