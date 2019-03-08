Корабель Crew Dragon відстикувався від МКС

Фото: космічний корабель Crew Dragon (twitter.com/NASA)

Космічний корабель має спуститись в Атлантичний океан у берегів Сполучених Штатів

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС) після п’яти днів спільного польоту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA в Twitter.

Відстикування від МКС корабля відбулось 8 березня о 9:30 за київським часом. Він повинен відправити до землі близько 150 кілограм вантажу.

Близько 14:30 має початись його зведення з орбіти, що скінчиться приводненням в Атлантичному океані близько 15:45 за київським часом. Це відбудеться неподалік від східного узбережжя американського штату Флорида. Після цього судно Go Searcher повинне повантажити його на свій борт та відправити до порту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що космічний корабель SpaceX успішно пристикувався з МКС. Стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів - звичній для МКС орбіті, саме тоді, коли станція пролітала над Північною Зеландією.

Нагадаємо, у NASA запуск корабля SpaceX назвали революцією на шляху до Марса. Глава NASA Джим Брайденстайн заявив, що запуск Crew Dragon, який призначений для пілотованих польотів, є революційним кроком на шляху до польотів на Місяць і Марс.