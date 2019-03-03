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Космічний корабель SpaceX успішно пристикувався з МКС

Новини » Телеком & IT    03.03.2019 - 14:30
Космічний корабель SpaceX успішно пристикувався з МКС
Фото: космічний корабель Crew Dragon (twitter.com/SpaceX)

Стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів

Космічний корабель Crew Dragon американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX Ілона Маска успішно пристикувався з Міжнародною космічною станцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу SpaceX в Twitter.

Як повідомляє AFP, стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів - звичній для МКС орбіті, саме тоді, коли станція пролітала над Північною Зеландією.

З моменту пуску ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon на борту до його стикування з МКС пройшло 27 годин.

2 березня SpaceX запустила в космос перший приватний корабель. Корабель Crew Dragon повинен у повністю автоматичному режимі пристикуватися до Міжнародної космічної станції 3 березня о 10:00 за київським часом.

Глава NASA Джим Брайденстайн назвав запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX революцією на шляху до польотів на Місяць і Марс.

"Цей перший запуск космічної системи, призначеної для польотів, яка створена і керується в рамках партнерства між приватним і державними секторами є революційним кроком на шляху до польотів на Місяць, Марс і далі", - зазначив Брайденстайн.

У NASA запуск корабля SpaceX назвали революцією на шляху до Марса SpaceX запустила в космос перший приватний корабель
Новини України космический кораблькосмосSpaceX
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