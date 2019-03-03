Космічний корабель SpaceX успішно пристикувався з МКС

Фото: космічний корабель Crew Dragon (twitter.com/SpaceX)

Стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів

Космічний корабель Crew Dragon американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX Ілона Маска успішно пристикувався з Міжнародною космічною станцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу SpaceX в Twitter.

Як повідомляє AFP, стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів - звичній для МКС орбіті, саме тоді, коли станція пролітала над Північною Зеландією.

З моменту пуску ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon на борту до його стикування з МКС пройшло 27 годин.

Recap of yesterday’s Falcon 9 launch of Crew Dragon https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/M82oeD3iOi — SpaceX (@SpaceX) March 3, 2019

2 березня SpaceX запустила в космос перший приватний корабель. Корабель Crew Dragon повинен у повністю автоматичному режимі пристикуватися до Міжнародної космічної станції 3 березня о 10:00 за київським часом.

Глава NASA Джим Брайденстайн назвав запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX революцією на шляху до польотів на Місяць і Марс.

"Цей перший запуск космічної системи, призначеної для польотів, яка створена і керується в рамках партнерства між приватним і державними секторами є революційним кроком на шляху до польотів на Місяць, Марс і далі", - зазначив Брайденстайн.