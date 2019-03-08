Корабель Crew Dragon приводнився біля Флориди

Фото: Crew Dragon (twitter.com/SpaceX)

Вранці Crew Dragon відстикувався від МКС

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска успішно приводнився біля узбережжя Флориди (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, Crew Dragon успішно приводнився в Атлантичному океані неподалік від мису Канаверал, що у Флориді. В районі приводнення на капсулу чекав рятувальний човен "Серчер".

Зазначається, що наразі здійснюється операція завантаження і транспортування капсули на берег мису Канаверал.

Спеціалісти NASA зазначили, що повернення космічного корабля було "найважливішим випробуванням", так як "потенційно це найбільш небезпечна частина польоту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 березня о 9:30 за київським часом космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС) після п’яти днів спільного польоту.

Як писало РБК-Україна, 3 березня космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів саме тоді, коли станція пролітала над Північною Зеландією.

Додамо, 2 березня американська космічна компанія SpaceX запустила в космос перший приватний корабель Crew Dragon з манекеном на борту.