ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Корабель Crew Dragon приводнився біля Флориди

Новини » Суспільство    08.03.2019 - 16:30
Корабель Crew Dragon приводнився біля Флориди
Фото: Crew Dragon (twitter.com/SpaceX)

Вранці Crew Dragon відстикувався від МКС

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска успішно приводнився біля узбережжя Флориди (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, Crew Dragon успішно приводнився в Атлантичному океані неподалік від мису Канаверал, що у Флориді. В районі приводнення на капсулу чекав рятувальний човен "Серчер".

Зазначається, що наразі здійснюється операція завантаження і транспортування капсули на берег мису Канаверал.

Спеціалісти NASA зазначили, що повернення космічного корабля було "найважливішим випробуванням", так як "потенційно це найбільш небезпечна частина польоту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 березня о 9:30 за київським часом космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС) після п’яти днів спільного польоту.

Як писало РБК-Україна, 3 березня космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів саме тоді, коли станція пролітала над Північною Зеландією.

Додамо, 2 березня американська космічна компанія SpaceX запустила в космос перший приватний корабель Crew Dragon з манекеном на борту.

У NASA запуск корабля SpaceX назвали революцією на шляху до Марса NASA зацікавлене у залученні України до проектів з дослідження Місяця
Новини України NASAкосмический корабльSpaceX
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся