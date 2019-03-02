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SpaceX запустила в космос перший приватний корабель

Новини » Телеком & IT    02.03.2019 - 10:48
SpaceX запустила в космос перший приватний корабель
Фото: корабель Crew Dragon (twitter.com/SpaceX)

Crew Dragon без екіпажу доставить вантажі на МКС

Американська космічна компанія SpaceX бізнесмена Ілона Маска провела тестовий запуск корабля Crew Dragon з манекеном на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії SpaceX.

Повідомляється, що корабель Crew Dragon успішно вийшов у космос. Тестовий політ проходить без екіпажу, хоча цей корабель призначено для пілотованих місій. Crew Dragon вивела в космос ракета-носій Falcon 9. Корабель має в повністю автоматичному режимі пристикуватися до Міжнародної космічної станції а березня о 10:00 за київським часом.

 

Нагадаємо, раніше у NASA заявили, що кораблі Boeing і SpaceX несуть загрозу для космічної програми. Зокрема, в агентстві вважають, що недоробки в кораблі Crew Dragon можуть позначитися на безпеці польотів.

Раніше також стало відомо, що NASA зацікавлене у залученні України до проектів з дослідження Місяця. Крім того, Україна і США домовилися про підписання міжурядової Угоди про співробітництво і використанні космічного простору в мирних цілях.

 

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